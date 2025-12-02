О том, что женщины поспособствовали прогрессу и тому, что мужчины вышли из пещер, сообщил заместитель премьер-министра Татарстана — министр промышленности и торговли Олег Коробченко на пресс-конференции, посвященной выставке-форуму «Comtrans-2026».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минпромторга Татарстана заявил, что женщины вывели мужчин из пещер

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Глава Минпромторга Татарстана заявил, что женщины вывели мужчин из пещер

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Высказываясь о конкуренции и технологическом прогрессе, господин Коробченко привел пример: «Не было женщин, мы, мужчины, были бы в пещерах до сих пор. Поймали бы одного мамонта, разделили — и сидели бы спокойно. Появились женщины... говорят: я шубу хочу из мамонта... Появилась конкуренция, и постепенно-постепенно мы пришли к тому, что есть сегодня».

Поводом послужило сообщение министра о том, что в Татарстане на базе отечественного Ка-226 могут разместить производство новых беспилотных вертолетов.

Анна Кайдалова