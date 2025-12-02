В Новороссийске локализовали пожар на мусорном полигоне «Терра-Н»

Вечером 1 декабря в Новороссийске загорелся мусорный полигон, расположенный на горе Щелба. На данный момент возгорание удалось локализовать на площади 250 кв. м, о чем сообщил замглавы города Александр Гавриков.

Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610

В тушении пожара на мусорном полигоне принимают участие 17 человек и 7 единиц техники. По словам Александра Гаврикова, сейчас специалисты осуществляют промывку тела полигона.

По факту возгорания на полигоне ТКО «Терра-Н» прокуратура Новороссийска организовала проведение проверки.

София Моисеенко