Даванков сравнил скандал после продажи квартиры Долиной с делом Голунова

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков («Новые люди») сравнил дело о мошенничестве при продаже квартиры певицы Ларисы Долиной с делом журналиста Ивана Голунова. По словам парламентария, оба случая заставили граждан России чувствовать себя незащищенными.

«Люди по-настоящему чувствуют, что каждый может стать потерпевшим в таком деле. Последний раз я такое помню, когда было дело Голунова,— отметил господин Даванков. — Когда каждый почувствовал, что ему могут просто подложить наркотики и он может стать обвиняемым».

Депутат рассказал, что «Новые люди» провели круглый стол, куда были приглашены риелторы, эксперты и представители страховых компаний. «Потому что не должен покупатель отвечать за действия продавца»,— заявил Владислав Даванков.

6 июня 2019 года Ивана Голунова — на тот момент журналиста издания «Медуза» (признана иноагентом и нежелательной организацией в России) — задержали по подозрению в попытке сбыта наркотиков. При обыске в доме журналиста полицейские «нашли» наркотические вещества. Через пять дней общественных протестов Ивана Голунова освободили из-под стражи, а сотрудников правоохранительных органов обвинили в фальсификации доказательств. Суд приговорил причастных к подбросу наркотиков полицейских к срокам от 5 до 12 лет лишения свободы.

В 2024 году Лариса Долина продала элитную квартиру в Москве за 112 млн руб. По словам певицы, она сделала это под влиянием мошенников. В марте суд аннулировал сделку, но покупательница недвижимости Полина Лурье, которой не было известно о причастности мошенников к делу, так и не получила назад деньги, потраченные на квартиру.

Подробнее о деле Долиной — в материале «Долина рисков».

Степан Мельчаков