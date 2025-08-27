Нижегородский минград опубликовал проект КРТ на улице Бурнаковской

Минград Нижегородской области 27 августа 2025 года опубликовал проект постановления правительства о комплексном развитии территории нежилой застройки по улице Бурнаковской в Московском районе Нижнего Новгорода. Участок площадью 13,27 га находится рядом с ЖК «Бурнаковский».

На части территории находится строительный рынок (улица Бурнаковская, 30), эти здания планируют снести. Сейчас они принадлежат ООО «СЗ «Бурнаковка» (учредители: Сергей Панкратов и Антон Козлов).

В рамках проекта запланировано строительство 12 зданий и сооружений, включая девять домов высотой до 25 этажей, закрытый паркинг, детский сад на 230 мест и диспетчерский пункт. Предельный срок реализации проекта составит 15 лет.

Галина Шамберина