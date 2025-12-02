Патрушев: урожай зерновых за 2025 год будет одним из самых значительных

Сбор зерна в России в бункерном весе превышает 145 млн тонн, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Уборочная кампания в стране близится к завершению. По итогам года ожидается один из самых крупных урожаев, уверен вице-премьер.

Господин Патрушев провел совещание о ходе сезонных полевых работ. По его словам, несмотря на погодные катаклизмы, урожайность основных культур в этом сезоне превосходила прошлогоднюю. Это касается зерновой и масличной группы, сахарной свеклы, картофеля.

«Можно с уверенностью говорить, что урожай зерновых 2025 года будет одним из самых значительных в новейшей истории»,— отметил чиновник (цитата по «РИА Новости»).

Как уточнил вице-премьер, почти 20 млн га уже засеяно озимыми культурами под урожай будущего года, что соответствует прогнозам. Структура посевных площадей на 2026 год должна быть утверждена Минсельхозом до конца декабря, после ее направят регионам.

После длительного спада экспорт пшеницы из России начал расти: в ноябре поставки за рубеж могут увеличиться на 30–40% год к году. Рынку помогает восстанавливающийся спрос импортеров, которые занимали ранее выжидательную позицию.

Подробности — в материале «Ъ» «Зерно потечет через край».