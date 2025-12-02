Суд исключил 2 млрд рублей из энерготарифов Иркутской области по требованию УФАС

Кировский райсуд Иркутска удовлетворил иск управления ФАС по Иркутской области об исключении более 2 млрд руб. из энерготарифов в регионе в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

Проведя внеплановую проверку, антимонопольщики установили, что служба по тарифам Иркутской области «учитывала положительные корректировки по результатам предыдущего долгосрочного периода регулирования без оснований». Кроме того, не проводился анализ численности персонала, а плановые расходы определялись без учета фактических расходов за предыдущий долгосрочный период.

Тарифный регулятор пытался оспорить девять предписаний антимонопольной службы, однако суд отклонил претензии органа.

Как уточнили в региональном УФАС, ведомство разработало законопроект об унификации подсудности тарифных споров. Инициатива предлагает закрепить рассмотрение подобных дел только за арбитражными судами.

Александра Стрелкова