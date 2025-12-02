Дело о мошенничестве с продажей турпутевок возбуждено в Алтайском крае

Полиция Алтайского края возбудила уголовное дело о махинациях с продажей туристических туров. В качестве подозреваемой по делу привлекли бывшего менеджера турагентства, рассказали в региональном главке МВД России.

По материалам дела, в 2022 году женщина сменила деятельность, однако продолжала принимать денежные средства от граждан, планировавших поездки по России и за рубеж. Полученные деньги она не направляла на бронирование туров, а присваивала.

С заявлениями в полицию обратились 14 потерпевших, у которых сорвался отдых из-за противоправных действий злоумышленницы. Ее действия следствие квалифицировало по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Общая сумма ущерба составляет 3 млн руб.

Илья Николаев