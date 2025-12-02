Свердловская область вошла в топ-10 регионов по количеству туристов

За 10 месяцев Свердловскую область посетили 1,7 млн туристов — регион занял седьмое место среди регионов России по объему турпотока, сообщили в правительстве РФ. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, за этот период турпоток по стране достиг 76,2 млн, что на 4,8% больше, чем за 10 месяцев 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В рейтинге Свердловскую область опередили Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Крым. Из других регионов Уральского федерального округа (УрФО) в список вошла Тюменская область и заняла девятое место, расположившись между Ставропольским краем и Ростовской областью. Регион с января по октябрь посетили 1,5 млн человек.

«Мы видим устойчивый тренд на расширение географии путешествий по России. Этому способствует комплексное развитие туристической инфраструктуры, увеличение номерного фонда и создание новых точек притяжения, что в целом повышает качество и разнообразие турпродукта»,— сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Внутренний туризм на Урале постепенно превращается из сезонного явления в устойчивый рынок. Рост спроса подкрепляет развитие транспортной инфраструктуры, появление новых гостиничных форматов и активное внедрение цифровых сервисов. Почти половина всех туристов, выбирающих Урал, направляется в Свердловскую область. В тройку самых популярных направлений также входят Тюменская и Челябинская области.

За счет чего растет внутренний туризм в УрФО — в материале «Уральский маршрут»

Ирина Пичурина