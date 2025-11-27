Уральский маршрут

Рынок внутреннего туризма в регионах УрФО постепенно утрачивает сезонность и становится более устойчивым. Свердловская область притягивает путешественников своими событиями, Южный Урал наращивает долю турпотока за счет термальных курортов и экотроп, а северные территории развивают арктические маршруты. Эксперты отмечают, что сочетание инфраструктурных инвестиций, цифровизации и новых форматов отдыха позволит регионам сохранить высокий интерес среди путешественников и укрепить свои позиции в числе ключевых туристических центров России уже к концу десятилетия.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В сентябре — октябре количество поездок в регионы УрФО выросло на 67%

Туристы углубились в регионы

Внутренний туризм на Урале постепенно превращается из сезонного явления в устойчивый рынок. Рост спроса подкрепляет развитие транспортной инфраструктуры, появление новых гостиничных форматов и активное внедрение цифровых сервисов.

По данным Ozon Travel, в сентябре — октябре 2025 года количество поездок в регионы Уральского федерального округа (УрФО) выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти половина всех туристов, выбирающих УрФО, направляется в Свердловскую область. В тройку самых популярных направлений также входят Тюменская и Челябинская области. При этом наибольший прирост показателей демонстрирует Ханты-Мансийский автономный округ, где число туристических поездок увеличилось в 2,2 раза.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Особым спросом пользуются короткие путешествия по городам или активный отдых на природе

Партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма CMWP Марина Мережко уточнила, что, несмотря на рост интереса к отдельным регионам, совокупный турпоток по Уралу сохраняется примерно на уровне прошлого года — около 9,9 млн человек. По ее словам, существенного увеличения пока не наблюдается, но качество путешествий меняется: растет сегмент коротких поездок, появляются новые маршруты и форматы размещения.

Управляющий партнер бюро развития территорий 1702 Артем Дмитренко добавил, что важнее абсолютных цифр становится доходность сектора. По оценке эксперта, благодаря расширению спектра услуг и росту среднего чека средняя выручка отелей выросла примерно на 20%, что свидетельствует о повышении коммерческой устойчивости туризма.

Отдых нового формата

На фоне роста спроса меняется и структура туристического предложения в уральских регионах. По наблюдениям руководителя агентства HotConsulting Романа Сабиржанова, внутренний туризм показывает прирост 8–12% к прошлому году. Эксперт отметил растущую популярность коротких путешествий в Екатеринбург, Тюмень и Пермь, а также активного отдыха у озер Тургояк, Зюраткуль и Увильды. «Все больше туристов выбирают глэмпинги, модульные домики и авторские туры — комфортно, но без отрыва от природы», — пояснил он.

Управляющий партнер компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова связывает рост интереса с обновлением инфраструктуры. «На смену старым базам отдыха приходят современные апарт-отели и термальные комплексы. Только в Свердловской области за год число глэмпингов выросло на 20%. Также в регионе и соседней Челябинской области до 2027 года запланировано создание новых глэмпингов», — уточнила она.

По словам госпожи Велибековой, Южный Урал становится привлекательным и для иностранных гостей, прежде всего из Китая. Востребованы этнотуры, автомобильные маршруты, природные парки, перевал Дятлова, а также национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль».

В Свердловской области ведется разработка новых туристических маршрутов для привлечения гостей из КНР, Ближнего Востока и стран СНГ. Региональные власти уверены, что область обладает значительным потенциалом для привлечения туристов благодаря богатой истории и культурному наследию. Ожидается, что интерес возрастет в связи с введением безвизового режима для граждан Китая. Однако успех в первую очередь будет зависеть от качественной инфраструктуры и эффективного маркетинга, отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Инвестиции в инфраструктуру

Расширение туристического предложения подкрепляется вложениями в инфраструктуру — именно они позволяют формировать из частных инициатив устойчивую систему. По данным участников рынка, Свердловская область в 2025 году направила на строительство туристических объектов 363,9 млн руб., Челябинская область — более 340 млн руб. За два года в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Средний Урал было вложено почти 3 млрд руб., что позволило региону войти в ТОП-5 по туристической привлекательности России.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Для привлечения туристов города наполняют культурными и спортивными событиями

«Эти инвестиции обеспечивают появление визит-центров, дорог, парковок, благоустроенных экотроп. На перевале Дятлова, например, в 2025 году стартует строительство визит-центра с гостиницей, а в Челябинской области создается туркластер с термальным комплексом и отелем на 280 номеров»,— отметил Артем Дмитренко.

Инфраструктурные вложения приносят результат, когда за ними стоит событийная работа с аудиторией. Именно культурное и досуговое наполнение туристических площадок играет важную роль в развитии отрасли, считает Роман Сабиржанов: «Фестивали, спортивные соревнования и гастроуикенды позволяют сглаживать сезонность. Это уже не разовые акции, а продуманный календарь, который удерживает туристический интерес в течение всего года».

Цифровизация как драйвер

Еще один ключевой фактор роста рынка — цифровизация туристических сервисов. По данным Ozon Travel, россияне все чаще бронируют поездки онлайн и делают это заранее: спрос на внутренние направления вырос в 1,5 раза, а маршрут Сочи — Екатеринбург вошел в число лидеров по темпам бронирований (показатель увеличился в 1,2 раза). Артем Дмитренко подтверждает влияние онлайн-платформ на рост турпотока: «В сентябре 2025 года, по данным сервиса “Яндекс.Путешествия”, бронирования в Свердловской области увеличились на 48% год к году, в октябре число путешествий в регион выросло на 36%».

Рост числа онлайн-бронирований отражает не только усиление спроса, но и изменение поведения самих путешественников. Если раньше пользователи ориентировались на готовые турпакеты, то теперь все чаще планируют поездки самостоятельно, используя цифровые инструменты. Марина Мережко из CMWP отмечает, что цифровизация изменила саму структуру турпродукта. «Туристы хотят собирать поездку самостоятельно — от трансфера до билетов на экскурсии. Это формирует спрос на гибкие приложения, бесконтактное заселение и автоматизированные сервисы»,— пояснила она.

При этом цифровизация не ограничивается удобством для клиента — технологии все активнее проникают в операционные процессы отрасли. Так, в гостиничном бизнесе набирает обороты использование искусственного интеллекта. «Современные алгоритмы анализируют поведение клиента и предлагают оптимальные маршруты и даты поездок. Это уже стандарт индустрии»,— добавила Камила Велибекова.

Поездки наполнили событиями

Параллельно с цифровыми и инфраструктурными изменениями усиливается культурная составляющая туризма: регионы делают ставку на события, гастрономию и узнаваемые бренды.

Директор по развитию партнерских коммуникаций сервиса Tutu Наталья Анисимова отмечает, что Екатеринбург сегодня воспринимается как культурная столица макрорегиона. «Город формирует насыщенный событийный календарь, развивает музеи, арт-кластеры и гастрономические проекты. Уральская кухня становится отдельным брендом — пельмени, шаньги, посикунчики»,— пояснила она.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Для развития отрасли в инфраструктуру вкладывают сотни миллионов рублей

По данным исследования Tutu, ежегодный рост турпотока на Урал составляет 15–20%, при этом 65% гостей приезжают по деловым и событийным поводам, а 25% — с культурно-познавательными целями.

Эта тенденция подкрепляется интересом к экологическим маршрутам и формату «городских приключений». Руководитель сервиса «Турслет» Мария Журавлева отмечает: «Путешественники выбирают походы по заповедникам и национальным паркам, а новый формат сочетает квесты, индустриальные экскурсии и арт-пространства».

Перспективы и вызовы

Марина Мережко считает, что существенного роста турпотока в ближайшие два-три года ожидать не стоит, поскольку не прогнозируется масштабных инфраструктурных изменений. Однако, по ее мнению, постепенное развитие ключевых направлений позволит макротерритории удерживать и понемногу наращивать уже сформированный спрос.

Схожий, но более оптимистичный прогноз дает Артем Дмитренко: «Если господдержка и текущие проекты будут реализованы в полном объеме, турпоток на Урале может превысить 10 млн человек. Потенциал роста составляет 6–9% ежегодно, но многое зависит от решения кадрового дефицита и расширения номерного фонда».

При этом эксперты сходятся во мнении, что развитие туризма требует комплексного подхода — сочетания инфраструктурных, технологических и природоохранных решений. По словам Марии Журавлевой, именно баланс между инфраструктурой, цифровыми сервисами и сохранением природных территорий станет залогом устойчивого роста отрасли. «Туризм на Урале вступает в фазу качественного роста. Свердловская область сохраняет позицию ядра макрорегиона, Южный Урал усиливает лидерство за счет термальных и экологических кластеров, а северные территории развивают арктические маршруты,— рассказала эксперт.— Развитие инфраструктуры, событийная активность и цифровизация делают путешествия по Уралу доступнее и разнообразнее. При сохранении текущих темпов инвестиций и решении кадровых вопросов регион способен закрепиться в числе ключевых туристических центров России уже к концу десятилетия».

Евгения Яблонская