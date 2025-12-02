Глава СКР заинтересовался делом об избиении несовершеннолетней в Сызрани
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах избиения несовершеннолетней в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В ноябре этого года в Сызрани подростки избили 14-летнюю девочку и снимали происходящее на видео. Потерпевшей потребовалось стационарное лечение в медучреждении.
В понедельник, 1 декабря, сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Пострадавшая является инвалидом. В отношении нее также совершены «действия, унижающие достоинство».