Глава СКР заинтересовался делом об избиении несовершеннолетней в Сызрани

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах избиения несовершеннолетней в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В ноябре этого года в Сызрани подростки избили 14-летнюю девочку и снимали происходящее на видео. Потерпевшей потребовалось стационарное лечение в медучреждении.

В понедельник, 1 декабря, сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Пострадавшая является инвалидом. В отношении нее также совершены «действия, унижающие достоинство».

Руфия Кутляева