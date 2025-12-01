В Сызрани подростки напали на 14-летнюю девочку-инвалида

В Сызрани возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» по факту нападения подростков на 14-летнюю девочку. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения органами и учреждениями системы профилактики, в том числе образовательным учреждением, законодательства. Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ноябре в Сызрани подростки на почве личных неприязненных отношений избили 14-летнюю девочку, являющуюся инвалидом. Кроме этого, в отношении пострадавшей совершены «действия, унижающие достоинство».

Пострадавшая обратилась в лечебное учреждение за оказанием медицинской помощи. Она проходила стационарное лечение.

В СУ СКР по Самарской области проводят мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Руфия Кутляева