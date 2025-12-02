В Ярославле не будут экономить на зарплате мэра

Оргкомитет публичных слушаний по проекту бюджета Ярославля на 2026 год рекомендовал отклонить предложение двух жителей привязать заработную плату мэра к средней по области. Об этом говорится в протоколе и заключении о результатах слушаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Ярославля Артем Молчанов

Фото: мэрия Ярославля Мэр Ярославля Артем Молчанов

Фото: мэрия Ярославля

Слушания по проекту бюджета прошли 25 ноября. Граждане могут вносить свои предложения к проекту. Два жителя направили обращения через официальный портал города Ярославля. Они предложили установить расходы по статье «Содержание мэра города Ярославля» исходя из средней зарплаты по Ярославской области за первое полугодие 2025 года — 71 076 руб. в месяц. Экономию, образовавшуюся в результате оптимизации расходов, авторы предложили направить на адресную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Оргкомитетом рекомендовано отклонить предложения к проекту решения муниципалитета города Ярославля, полученные от граждан Мочулаева Р. В. и Пьянькова В. В., в связи с их несоответствием требованиям законодательства в части формирования расходов на оплату труда мэра города Ярославля»,— указано в заключении о результатах публичных слушаний.

Авторы инициативы также получили официальный ответ из мэрии за подписью заместителя мэра — директора департамента финансов Андрея Данца (копия есть в редакции «Ъ-Ярославль»). В нем указано, что зарплата мэра гарантирована федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и Уставом города Ярославля. Предельные размеры выплат зависят от типа и численности населения муниципального образования и установлены постановлением правительства региона.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 26 ноября депутаты муниципалитета Ярославля увеличили коэффициенты, от которых зависит зарплата мэра, руководства муниципалитета и контрольно-счетной палаты. Рост расходов на эту группу чиновников из бюджета составит 4,5 млн руб. в год. Конкретный размер зарплаты главы города и суммы повышения власти не публиковали.

Антон Голицын