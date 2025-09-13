Мэрия Челябинска утвердила проект реновации «немецкого квартала»

Администрация Челябинска опубликовала распоряжение о комплексном развитии жилой застройки в Металлургическом районе, которая подразумевает снос восьми многоквартирных домов в «немецком квартале». Документ размещен на сайте мэрии.

О планах по реновации участка между улицами Социалистическая, Жукова, Дегтярева и Мира площадью 1,63 га стало известно в июле. Тогда мэрия опубликовала проект распоряжения о КРТ. Территория будет застроена новыми домами, минимальный объем строительства — 27,3 тыс. кв. м. Завершить проект планируют за семь лет.

Застройщика определят в ходе аукциона. Победитель должен снести дома на улице Социалистическая, построенные в 1940-х годах рабочими «трудармии» — советскими немцами, репрессированными большевиками.

В 2017 году квартал внесли в перечень объектов культурного наследия, но в 2019 году исключили из этого списка. В 2020 году краевед Юрий Латышев добился признания этого исключения незаконным, но в 2021 году повторная экспертиза показала, что дома не имеют культурной ценности. Сейчас здания не числятся в реестре памятников архитектуры.