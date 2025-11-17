Нижегородские власти объявили закупку на строительство онкоцентра

Госучреждение «Нижегородстройзаказчик» объявило закупку на строительство онкологического центра в Нижнем Новгороде. Начальная стоимость закупки составляет почти 14,35 млрд руб., указано в карточке лота.

Фото: Правительство Нижегородской области Концепция создания онкоцентра в Нижнем Новгороде

Закупку проводят в форме открытого конкурса. В один лот объединено проектирование и строительство объекта, а также поставка оборудования, необходимого для эксплуатации центра.

Достроить онкоцентр на улице Родионова, 190 необходимо к 1 ноября 2031 года. Начало строительства запланировано на 2028 год.

В общем объеме финансирования 10,3 млрд руб., предусмотрено из федерального бюджета, остальное из областного.

Девятиэтажный центр площадью 82,3 тыс. кв. м. должен включать хирургический корпус с круглосуточным (на 380 коек) и дневным (на 10 коек) стационарами, диагностический блок, лабораторный блок, аптеку, поликлинику взрослую на 300 посещений в смену, а также пищеблок, конференц-зал и другие помещения.

Итоги закупки подведут 5 декабря 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», общая стоимость создания онкоцентра оценивается в 22,7 млрд руб. Из них 18 млрд руб. на хирургический и поликлинический корпуса с оборудованием, еще 4,7 млрд руб. — на строительство и оснащение центра ядерной медицины. Онкоцентр должен стать частью «Города здоровья».

Галина Шамберина