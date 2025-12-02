Тестировать аэрокурьеров начали в Нижнем Новгороде по четырем маршрутам

В Нижнем Новгороде стартует тестирование доставки мелкогабаритных грузов с помощью аэрокурьеров. Полеты в течение двух месяцев будут проходить по четырем маршрутам на территориях Нижегородского, Советского, Приокского, Ленинского и Канавинского районов, сообщили в пресс-службе областного правительства 2 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Там отметили, что проект реализуется в рамках экспериментально-правового режима, позволяющего испытывать инновационные технологии в условиях, максимально приближенных к реальным. Беспилотники оборудованы аэронавигационным оборудованием и огнями безопасности.

Запуски производят с Московского шоссе, 34, Комсомольского шоссе, 14а, Ларина, 28Б и Надежды Сусловой, 28.

Как писал «Ъ-Приволжье», в сентябре доставку грузов беспилотниками тестировали по маршруту от улицы Баграмяна в Нижнем Новгороде до улицы Луначарского на Бору.

Галина Шамберина