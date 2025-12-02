Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Росимуществу передали шесть авто, изъятых у ярославских водителей

В Ярославской области судебные приставы передали представителям Росимущества шесть автомобилей, которые были конфискованы по решению судов у владельцев за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Фото: УФССП России по Ярославской области

Владельцы машин повторно сели за руль в состоянии опьянения и были остановлены сотрудниками ГАИ. Впоследствии их привлекли к уголовной ответственности, а транспорт изъяли.

«Данные автомобили в ближайшее время будут реализованы с перечислением денежных средств в пользу бюджета»,— сообщили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Ярославль» неоднократно сообщал о передаче автомобилей, изъятых судебными приставами, в зону проведения специальной военной операции.

Алла Чижова

