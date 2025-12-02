«Рег.ру» добавил идентификацию владельцев сайтов через «Госуслуги»

Российский хостинг-провайдер «Рег.ру» внедрил возможность идентификации владельцев сайтов через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на «Госуслугах». Это позволяет клиентам компании пройти обязательную по закону проверку личности с помощью учетной записи «Госуслуг», чтобы получить доступ к управлению сайтами, электронной почтой, серверами, хостингом и облачной инфраструктурой.

Идентификация через ЕСИА доступна для пользователей всех типов услуг «Рег.ру»: виртуального хостинга, VPS, облачной платформы «Рег.облако» и выделенных серверов. Руководитель направления хостинга компании Валентин Бостанов отметил, что «Рег.ру» также поддерживает идентификацию по системе быстрых платежей (СБП), банковской карте и телефону. По его словам, самые популярные способы — СБП и карта — позволяют пройти процедуру практически бесшовно для пользователя.

По мнению директора по информационной безопасности «Рег.ру» Сергея Журило, развитие инструментов идентификации владельцев хостинга — важный шаг для повышения безопасности российского интернета.

«Рег.ру» — один из лидеров на российском рынке доменов (48%) и хостинга (16%). Сервис обслуживает более 2,9 млн доменов в зоне .ru и свыше 750 тыс. компаний и частных пользователей.