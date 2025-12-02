Владельца нелегального кошачьего зоопарка в Рыбинске отрафовали повторно

Суд повторно оштрафовал владельца контактного зоопарка «Федерация кошек» в Рыбинске. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кошачий зоопарк в Рыбинске

Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям Кошачий зоопарк в Рыбинске

Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае 2025 года специалисты ведомства по требованию прокуратуры проверили работу передвижного контактного зоопарка в торговом центре «Центральный» на Крестовой улице. В частности, проверялись требования к содержанию и использованию животных. За посещение зоопарка кошек индивидуальный предприниматель взимал плату.

Россельхознадзор выявил нарушения законов «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Об ответственном обращении с животными», а также Требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Предпринимателя оштрафовали, однако штраф он не оплатил. Тогда управление обратилось в мировой суд, который наложил еще один штраф — за уклонение от исполнения административного наказания.