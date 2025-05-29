В Ярославской области нашли нелегальный контактный зоопарк

Инспекторы управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям обнаружили в Рыбинске контактный зоопарк, который работал при отсутствии соответствующей лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В мае Россельхознадзор получал обращения граждан, обеспокоенных содержанием и использованием животных в контактном передвижном зоопарке «Федерация кошек». Зоопарк работал в Рыбинске с 24 апреля по 18 мая. Инспекторы после направления этой информации в прокуратуру получили требование о проведении проверки.

«Инспекторами Россельхознадзора установлено, что деятельность по использованию животных в культурно-зрелищных целях осуществляет индивидуальный предприниматель. Согласно реестру лицензий Россельхознадзора, лицензия у предпринимателя на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках отсутствует»,— сообщили в управлении ведомства.

В итоге в отношении бизнесмена возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 1 и ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ (Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию и осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, без лицензии).

Алла Чижова