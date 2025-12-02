Гостевые дома Новороссийска вносят в официальный реестр

В Новороссийске в единый реестр с 1 ноября включили 23 гостевых дома в рамках действующего эксперимента на территории Краснодарского края. Об этом на аппаратном совещании в администрации города 2 декабря сообщила начальник управления курортов и туризма Лариса Григорьян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

С начала ноября гостевые дома, расположенные в Новороссийске, начали включать в официальный реестр. Начальник управления курортов Лариса Григорьян пояснила, что в утвержденный перечень попали более 20 средств размещения за прошедший месяц.

Гостевые дома должны получить классификацию до 31 декабря текущего года. Уже с 1 января без регистрации в реестре деятельность гостевого дома будет считаться незаконной, как отмечает руководитель управления курортов Новороссийска.

На аппаратном совещании было озвучено, что за последние девять месяцев в бюджет муниципалитета в рамках туристического налога поступило более 30,5 млн руб. По новым правилам туристический налог будут перечислять и гостевые дома, за счет чего показатель вклада в бюджет планируется увеличить.

Реестр гостевых домов создал в соответствии с федеральным законом от 7 июня 2025 года №127 «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов». Закон вступил в силу с 1 сентября, а на Кубани эксперимент стартовал с ноября.

София Моисеенко