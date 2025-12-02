«Стив Уиткофф — чудо-оружие Трампа?»

Стив Уиткофф должен встретиться сегодня в Кремле с Владимиром Путиным. Спецпосланник Дональда Трампа везет в Москву новую версию плана по достижению мирного урегулирования на Украине. Мировые издания, впрочем, сомневаются, что переговоры приведут к скорому заключению мира, подчеркивая, что сам спецпосланник слишком лоялен к России и рассчитывает на сделку, выгодную в первую очередь для себя, своего босса и США в целом.

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время переговоров в Кремле (август 2025 года)

«Они смотрят на мир одинаково»: Стив Уиткофф, американский друг Кремля

Стив Уиткофф просто придерживается политики своего босса. Именно при поддержке Дональда Трампа, а не против его воли у господина Уиткоффа складываются особые отношения с Владимиром Путиным. При каждой встрече хозяин Кремля принимает его по несколько часов.

Если Уиткофф и едет в Россию относительно спокойным, то потому, что для него это не вражеская военная держава, а деловой партнер. За словом «мир» магнат недвижимости слышит «кассовый аппарат». А Владимир Путин, который прекрасно понял, как Дональд Трамп и его окружение относятся к вопросу земель, предлагает им выгодные инвестиционные сделки. «Когда они обсуждают Украину, они говорят о землях, а не о территориях»,— отмечает франко-американский политолог Николь Башаран.

Миссия Уиткоффа в Москве может решить судьбу мирного плана — без участия Украины

Человек, не имевший до прихода в Белый дом никакого дипломатического опыта, уже в шестой раз за этот год едет в Россию, но при этом он ни разу не посещал Украину. На этот раз его сопровождает Кушнер — человек, чьи сделки в странах Персидского залива, включая инвестиции саудовского суверенного фонда на $2 млрд в его частную инвесткомпанию, помогли проложить дорогу к мирному соглашению по Газе. Союзники Киева опасаются, что в Москве Путин будет соблазнять обоих этих переговорщиков аналогичными сделками и в результате мирное соглашение будет менее выгодным для Украины.

Выбор Путина: Петр Великий или Стив Уиткофф

«Занимайтесь деньгами, а не войной» — суть предложения, которое российское правительство, видимо, сделало президенту Трампу. Позволим себе обоснованное предположение, что именно наш президент ответил на это предложение…

Господин Уиткофф, похоже, верит в то, что дивиденды предлагаемой мирной сделки могут быть выгодны и Украине. В очень современном переложении принципа «мечи на орала» он сказал украинским официальным лицам, что демобилизованные украинские солдаты скоро смогут зарабатывать на уровне специалистов Кремниевой долины, работая в американских дата-центрах у себя в стране. Неясно, предложили ли России какие-нибудь инвестиционные возможности в США в рамках этой сделки. Но можно, по крайней мере, надеяться, что господин Уиткофф рассказал господину Дмитриеву о прекрасном мосте между Бруклином и Манхэттеном, который он с радостью готов продать.

DPA (Гамбург, Германия)

Уиткофф — чудо-оружие Трампа? Человек Трампа на все случаи жизни

Инвестор в сфере недвижимости, щедрый донор республиканцев, а теперь еще и спецпредставитель США: Стив Уиткофф за очень короткое время стал одной из ключевых фигур во внешней политике США, несмотря на то что сам — выходец из частного бизнеса… 68-летнего Уиткоффа иногда обвиняют в том, что он слишком уж лоялен к России.

Подготовили Алена Миклашевская и Кирилл Сарханянц