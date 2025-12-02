В Новороссийске укомплектовали спецтехнику для уборки улиц в зимний сезон

До конца года власти Новороссийска планируют закупить еще шесть единиц техники на общую сумму более 13 млн руб. для обеспечения бесперебойной очистки улиц в зимний период. Об этом на аппаратном совещании 2 декабря заявил замглавы города Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В период с 2022 по 2024 годы МБУ «Центр благоустройства» Новороссийска приобрело 23 единицы спецтехники на сумму более 130 млн руб., а в текущем году закупили еще 12 транспортных средств, на что ушло свыше 50 млн руб. из муниципального бюджета. Рафаэль Бегляров сообщил, что для уборки улиц закупили семь грузовых автомобилей с платформой за 17,4 млн руб., автогидроподъемник за 6,8 млн руб., два самосвала за 10,2 млн руб., грузопассажирский фургон за 2,7 млн руб. и экскаватор-погрузчик за 12,2 млн руб. До конца декабря автопарк планируется пополнить бортовым автомобилем за 10,9 млн руб. и пятью самосвальными прицепами на общую сумму 3,4 млн руб.

По словам замглавы по ЖКХ, с 1 декабря в Новороссийске началось дежурство 35 водителей и 18 единиц техники на случай ухудшения погодных условий. В «Центре благоустройства» подготовили 15 песко-разбрасывателей, которые будут функционировать по 19 утвержденным маршрутам в разных районах города. Рафаэль Бегляров отметил, что также на территории Новороссийска сформированы пять дежурных транспортных средств.

Для посыпки улиц в распоряжении «Центра благоустройства» имеется около 3 тыс. т песка и свыше 717 тыс. т технической соли. При подготовке к отопительному сезону управляющие компании Новороссийска приобрели снегоуборочные лопаты и запасы обрабатывающих материалов, которые УК необходимо будет применять в случае образования наледи на входных группах, над балконами и козырьками.

София Моисеенко