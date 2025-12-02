Государственная дума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Индией
Государственная дума ратифицировала соглашение с Индией, определяющее порядок взаимного пересечения границ воинскими формированиями.
Соглашение устанавливает правила взаимодействия стран при совместных учениях, оказании гуманитарной помощи и ликвидации катастроф стихийного или техногенного характера.
На эти случаи государства устанавливают упрощенный порядок захода военных кораблей союзника в порты, определяют правила использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры, а также формат организации материально-технического обеспечения войск союзника.
Как указано в пояснительной записке, ратифицируемое соглашение было подписано в Москве 18 февраля 2025 года.
В октябре Россия и Индия провели совместные сухопутные учения «Индра-2025», направленные на усовершенствование взаимодействия в борьбе с международным терроризмом. 4 декабря президент России Владимир Путин посетит с государственным визитом Индию по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди.