Число изнасилований в Нижегородской области за 10 месяцев сократилось на треть

За 10 месяцев 2025 года число изнасилований в Нижегородской области сократилось на 31,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Всего за январь — октябрь текущего года зарегистрировано 46 таких преступлений, говорится в отчете ГУ МВД.

Число убийств при этом выросло на 7% — до 152. Общее количество преступлений против личности уменьшилось на 9,9%, до 2,93 тыс.

Всего преступлений в регионе за отчетный период зарегистрировано чуть более 28 тыс., на 1,6% меньше. 56% из них — это имущественные преступления. Наибольший рост среди них произошел по хищениям из транспортных средств (на 29,9%, до 113), снижение — по грабежам (на 13,9%, до 253).

Фактов взяточничества с начала года зарегистрировано 234 (снижение на 10,7%). При этом фактов получения взятки стало меньше на 18,6% (70), а дачи взятки — больше на 14,9% (74). Средний размер взятки в статистике полиции больше не приводится.

Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам первого полугодия 2025 года число изнасилований в Нижегородской области выросло в 2,1 раза, число убийств не изменилось, количество фактов дачи взятки выросло почти на 68%.

Галина Шамберина