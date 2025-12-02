Суд освободил от уголовного наказания бывших топ-менеджеров «Мечел»

Мещанский суд Москвы освободил бывших топ-менеджеров «Мечела» от уголовной ответственности по уголовному делу о мошенничестве в связи с истечением срока давности. При этом с них взыскано 560 млн руб.

Прокурор просил назначить по семь с половиной лет заключения бывшим топ-менеджерам Татьяне Прокофьевой и Сергею Резонтову, а также бывшему собственнику международной группы UFS и российской инвестиционной компании «Арбат Финанс» Елене Железновой. По версии следствия, в период с 2012 года по 2014 год они похитили почти 16 млн акций «Мечела», что причинило компании ущерб в размере 560 млн руб.

