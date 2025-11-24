Обвинение не уложилось в сроки

Как стало известно “Ъ”, прокурор потребовал назначить по семь с половиной лет заключения бывшим топ-менеджерам компании «Мечел» Татьяне Прокофьевой и Сергею Резонтову, а также экс-собственнику международной группы UFS и российской инвестиционной компании «Арбат Финанс» Елене Железновой. При этом от отбытия наказания их освободят в связи с истечением сроков давности. Фигурантам инкриминируется хищение почти 16 млн акций «Мечела» с причинением компании ущерба в размере 560 млн руб.

Бывшая владелица международной группы UFS и российской инвестиционной компании (ИК) «Арбат-Финанс» Елена Железнова (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывшая владелица международной группы UFS и российской инвестиционной компании (ИК) «Арбат-Финанс» Елена Железнова (справа)

По данным “Ъ”, в Мещанском райсуде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются бывший финансовый директор компании «Мечел» Сергей Резонтов, директор департамента договорных и международных корпоративных дел этой структуры Татьяна Прокофьева, а также экс-собственник международной группы UFS и российской инвестиционной компании «Арбат Финанс» Елена Железнова.

Всех их прокурор потребовал признать виновными в инкриминированном деянии, назначить каждому подсудимому по семь с половиной лет колонии общего режима, по 1 млн руб. штрафа, удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на 560 млн руб. и освободить всех троих от отбытия наказания в связи с истечением десятилетнего срока давности. В свою очередь защита Елены Железновой и Сергея Резонтова настаивала на вынесении своим доверителям оправдательного приговора. И лишь Татьяна Прокофьева не стала возражать против прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.

Напомним, что этот судебный процесс стартовал в Мещанском суде в сентябре прошлого года. Уже к тому времени вышел не только максимально возможный срок содержания фигурантов под стражей, но и вообще десятилетний срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Таким образом, еще тогда было понятно, что даже в случае признания вины предполагаемых участников аферы никто из них за решеткой не окажется.

Отметим, что в 2022 году Елена Железнова уже была осуждена Басманным судом на семь лет колонии (впоследствии Мосгорсуд уменьшил ей срок до шести с половиной лет, и его она отбыла). Тогда ей вменялось в вину деяние, идентичное нынешнему. Разница была лишь в количестве акций. Судили женщину за хищение в 2013 году 14 млн акций ОАО «Мечел» стоимостью 2,6 млрд руб. Сейчас же ей совместно с другими фигурантами вменяется в вину хищение почти 16 млн акций компании. Огромная разница в сумме нанесенного ущерба в двух делах, притом что во втором случае речь идет о хищении большего количества ценных бумаг, объясняется тем, что в феврале 2014 года котировки «Мечела» рухнули сразу на 40%.

Из материалов дела следует, что вменяемое преступление фигуранты совершили в период с 2012 по 2014 год. Тогда, по версии следствия, Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева вступили в преступный сговор с собственником кипрских компаний UFS Investments Limited и UFS Capital Limited Еленой Железновой. Они убедили руководство зарегистрированной на Кипре Calridge Limited (на тот момент собственник акций ПАО «Мечел») и председателя совета директоров ПАО Игоря Зюзина заключить ряд договоров займа с группой компаний UFS под залог акций ПАО «Мечел» с заведомо невыгодными для последнего условиями, заявив об отсутствии иной альтернативы получения финансирования. В соответствии с условиями сделки «количество подлежащих залогу акций должно было значительно превышать необходимое для обеспечения исполнения договорных обязательств».

Как считают правоохранители, впоследствии соучастники решили похитить ценные бумаги, отказавшись высвобождать их из-под залога «под надуманным предлогом», а полученные в результате совершения преступления деньги разделили между собой. В результате Calridge Limited лишилась 15 919 267 акций, что причинило ей ущерб в размере 560 358 213 руб. Эту сумму компания надеется получить с подсудимых по итогам судебного разбирательства.

Олег Рубникович