Reuters: Трамп обсудил с советниками стратегию давления на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп 1 декабря встречался с высокопоставленными советниками, чтобы обсудить кампанию по оказанию давления на Венесуэлу, пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. В обсуждениях участвовали в том числе ключевые члены Совета нацбезопасности США.

Подробности переговоров Reuters не уточнило. Другие источники агентства рассказали, что незадолго до этого — 28 ноября — истек срок ультиматума, который Дональд Трамп поставил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. До этого времени американская сторона предлагала венесуэльскому лидеру безопасно покинуть страну, но тот потребовал перед этим снять санкции с чиновников республики. По данным Reuters, господин Трамп эти условия не принял.

С сентября США регулярно наносят удары по судам Венесуэлы в Карибском море, которые, как утверждается, причастны к перевозке наркотиков. Обсуждался вариант проведения операции и на венесуэльской территории. Николас Мадуро заявлял, что тем самым Белый дом стремится свергнуть власть в Венесуэле.

Лусине Баласян