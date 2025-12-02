Турпоток в Карачаево-Черкесию за 10 месяцев 2025 года вырос на 128%

Туристический поток в Карачаево-Черкесскую Республику за январь–октябрь 2025 года вырос в 2,2 раза — на 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель среди всех регионов России, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным РСТ, общее число туристических поездок по стране достигло 76,2 миллионов за 10 месяцев, что на 4,8% превышает прошлогодний показатель. К числу регионов с заметным ростом турпотока также относятся Адыгея (+65%), Тверская область (+49%), Калмыкия (+47%) и Чукотский автономный округ (+46%). Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников выделил Карачаево-Черкесию как регион с крупнейшим приростом, связав успехи с развитием туристической инфраструктуры, расширением номерного фонда и созданием новых туристических объектов, что повышает качество и разнообразие туристического продукта.

По итогам 10 месяцев 2025 года лидерами по количеству туристических поездок остались Москва (10,3 млн), Краснодарский край (8,3 млн) и Санкт-Петербург (6 млн). В десятку вошли Московская область, Татарстан, Крым, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, а также Ставропольский край с показателями от 1,5 до 4,7 млн поездок.

Туризм в КЧР демонстрирует ускоренный рост: за летние месяцы 2025 года поток туристов превысил 548 тыс. человек, что на треть больше, чем в аналогичный период 2024 года. По прогнозам регионального Минтуризма, общая численность туристов в Карачаево-Черкесии по итогам 2025 года может достичь 2,4 млн человек, что на 10% выше результата 2024 года, когда в республику приезжало около 2,2 млн туристов. Рост турпотока напрямую связывают с улучшением горнолыжных курортов, качеством сервиса и расширением гостиничной базы. Власти региона рассчитывают, что с вводом в эксплуатацию аэропорта «Архыз» к 2030 году ежегодный поток туристов превзойдет 4 миллионов.

Эти данные подтверждают устойчивый тренд на расширение внутреннего туризма в России, подчеркивая роль Карачаево-Черкесии как одной из ключевых точек притяжения в Северном Кавказе. Растущий интерес к региону объясняется комплексной поддержкой туриндустрии, включая реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство», которая способствует обновлению туристической инфраструктуры и формированию новых сервисов.

Станислав Маслаков