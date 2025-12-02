Два человека пострадали при ударе БПЛА в районе Туапсе

Туапсинский муниципальный округ подвергся атаке ВСУ. При ударе беспилотников ранены двое, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

От госпитализации пострадавшие отказались. Обломки сбитых БПЛА упали в поселке Новомихайловском. Повреждения получили три дома. В двух из них выбиты стекла, посечены обшивка и двери. В третьем — повреждены стены, есть трещины со смещением.

Кроме того, на одном участке в поселке порвана линия электропередачи, повреждены трубы газопровода. На месте работают экстренные службы. Там же находятся комиссии по оценке ущерба. Администрация окажет жителям необходимую помощь, заверили в оперштабе.

В ночь на 2 декабря над Россией были сбиты 45 БПЛА. Из них восемь — над Краснодарским краем.