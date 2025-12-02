СВР: французские ЧВК будут законной целью российской армии на Украине

Если французские вооруженные силы, в особенности частные военные компании (ЧВК), будут задействованы в российско-украинском конфликте, они станут первоочередной законной целью вооруженных сил РФ. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

Если французские войска окажутся на территории Украины, то это будет рассматриваться Москвой как участие Парижа в боевых действиях против России, подчеркнули в СВР. Ведомство считает, что Франция «продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте».

В конце октября в СВР заявляли, что Франция готовится развернуть воинский контингент на Украине численностью более 2 тыс. солдат и офицеров.