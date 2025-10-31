Комиссия ФАС нашла нарушения в закупке на пристрой нижегородской школы №103

Нарушения выявили в повторной закупке на строительство второго корпуса школы №103 в микрорайоне Верхние Печеры Нижнего Новгорода. Комиссия ФАС рассмотрела жалобу прежнего подрядчика — ООО «Ремстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», первый контракт заключили в ноябре 2024 года за 983,6 млн руб. В сентябре 2025 года муниципальный заказчик «ГлавУКС» расторг его, сославшись на нарушение графика работ. В начале октября объявили повторную закупку с начальной ценой 890,6 млн руб. «Ремстрой» подал на нее жалобу, указав, что заказчик в новой закупке использовал его проектно-сметную документацию, на что не имел права.

Комиссия в своем решении указала, что не уполномочена рассматривать споры по интеллектуальным правам. Она признала жалобу необоснованной, так как заявитель не представил документы, подтверждающие ее обоснованность.

Вместе с тем комиссия нашла другие нарушения: заказчик неправомерно объединил в один лот и строительство объекта, и поставку оборудования для школы, хотя данные работы и товары относятся к разным товарным рынкам. Помимо этого, в извещении и требовании к содержанию заявки указаны противоречивые сведения о наличии у участника членства в саморегулируемой организации.

В связи с этим комиссия предписала отменить протоколы закупки, привести извещение в соответствие с требованиями законодательства и назначить новую дату конкурса.

Галина Шамберина