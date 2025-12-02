Лыжник Большунов извинился за толчок соперника на этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов извинился за толчок Александра Бакурова в спину после финиша гонки на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область). В своем Telegram-канале спортсмен опубликовал четырехминутное видео с разбором ситуации.

«Я сожалею о произошедшем, считаю, что поступил неправильно. В будущем такого поведения вы от меня не увидите. И я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения, как не нужно поступать после финиша»,— заявил Александр Большунов. По его словам, ему следовало финишировать и «спокойно поговорить» с судьями. Большунов признал, что «неправильно поступил, толкнув соперника». Он отметил, что изначально хотел уладить конфликт на месте, однако эмоции и мат в его адрес со стороны Бакурова «привели к толчку». Также Большунов заявил, что после инцидента сходил в церковь и «покаялся перед богом».

При этом трехкратный олимпийский чемпион назвал ситуацию «спорным моментом». Он рассказал, что Бакуров помешал ему как минимум три раза по ходу спринта. «Я понимаю, это спорт, но как сказал кот Леопольд: ''Ребята, давайте жить дружно!'' И уважать друг друга на дистанции!» — добавил Большунов. Он также признался, что для него «было странным увидеть видео Бакурова, прыгающего на одной ноге по лестнице, а после — его спокойно идущего без хромоты, но уже без видео».

По мнению Александра Большунова, его «травлю» «разожгли журналисты и все вокруг, кто очень сильно любит хайп». В числе разжигателей, как считает спортсмен, оказался, например, Дмитрий Губерниев. «Нам не дали уладить конфликт здесь и сейчас. А после, конечно, начался цирк с камерами», — пояснил Большунов.

29 ноября во время спринтерской гонки на первом этапе Кубка России Большунов упал после борьбы с Бакуровым. Он финишировал последним и не сумел выйти в финал. После гонки Большунов подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом на бортик. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что из-за сильного ушиба мягких тканей Бакуров отстранен от тренировок на две недели.

Александр Большунов был дисквалифицирован на одну гонку. Сегодня президиум ФЛГР рассмотрит неспортивное поведение трехкратного олимпийского чемпиона.

Таисия Орлова