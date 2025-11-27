РЖД перечислили 8,3 млрд рублей в виде налогов в бюджеты Петербурга и Ленобласти

По итогам десяти месяцев текущего года ОАО РЖД перечислило в виде налогов в бюджеты регионов Северо-Запада в общей сложности 14,4 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Наибольшие налоговые отчисления направлены в Санкт-Петербург — 4 млрд руб. и Ленинградскую область — 4,3 млрд руб. Такие цифры назвали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

За январь-октябрь 2025 года в бюджеты субъектов СЗФО также перечислено: Республики Карелия — 1,9 млрд руб., Мурманской области — 1,3 млрд руб., Тверской области — более 1,4 млрд руб., Псковской области — 713 млн руб., Новгородской области — 800 млн рублей.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что погрузка на магистралях ОЖД в октябре увеличилась на 1,7%.

Андрей Цедрик