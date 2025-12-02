Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия вернулся в Москву

Завершивший карьеру ивуарийский нападающий Сейду Думбия, в начале прошлого десятилетия игравший за московский футбольный клуб ЦСКА, посетил российскую столицу и поучаствовал в шоу букмекерской компании FONBET.

Специально для болельщиков армейского клуба был организован ряд мероприятий: автограф-сессия на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ-Арена», просмотр матча 1/4 финала Пути Российской премьер-лиги FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» в ложе, а также закрытая встреча с футболистами ЦСКА. В релизе букмекера отмечается, что помимо этого Думбия «побывал в знаковых местах столицы: погулял по улицам Москвы, посетил Красную площадь, а также сфотографировался на фоне Мавзолея».

В шоу FONBET Сейду Думбия согласился пройти полиграф и ответил на вопрос о своем возрасте. Футболисту 37 лет, однако возраст становился предметом спекуляций. Из-за внешнего вида занимавший в начале 2010-х годов пост главного тренера ЦСКА Леонид Слуцкий в шутку называл его «дедом» и говорил о том, что Думбия «переписанный». Во время проверки на полиграфе футболист утвердительно ответил на вопрос: «Вам меньше 40 лет?». Однако этот ответ устройство признало ложным. В итоге «выяснилось», что нападающему «больше 40, но меньше 45 лет».

Сейду Думбия перешел в ЦСКА в 2010 году из швейцарского «Янг Бойс» и играл за команду до 2014 года, когда он был продан в итальянскую «Рому». В 2015 году ивуариец ненадолго вернулся в армейский клуб, выступал за него на правах аренды. Именно за ЦСКА Думбия провел больше всего матчей в своей карьере — 150. В них он записал на свой счет 95 забитых мячей и отметился 36 результативными передачами. Два раза — в сезонах-2011/12 и 2013/14 — ивуариец становился лучшим бомбардиром чемпионата России. С ЦСКА он выиграл шесть трофеев: трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем кубка страны и один раз — обладателем суперкубка.

Со сборной Кот-д’Ивуара Думбия в 2015 году выиграл Кубок африканских наций. Всего он провел за национальную команду 37 матчей и забил девять мячей.

Арнольд Кабанов