Алтайский край сохранил планы субсидирования авиаперевозок в 2026 году

Минтранс Алтайского края в 2026 году планирует направить на субсидирование авиаперевозок из Барнаула 100 млн руб. Эта сумма соответствует объему финансирования на 2025 год. В число маршрутов вошли шесть направлений — в Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут, Улан-Удэ и Читу. Рейсы выполняют авиакомпании: Nordwind Airlines, S7 Airlines, Utair и Red Wings.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ

В настоящее время из аэропорта Барнаула выполняются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Красноярск, Читу и Улан-Удэ.

По данным правительства региона, в 2024 году международный аэропорт Барнаула установил рекорд — количество пассажиров превысило 770 тыс. человек, что на 7,2% больше, чем годом ранее.

Лолита Белова