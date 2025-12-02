Audi зарегистрировала четыре товарных знака в России

Немецкий автопроизводитель Audi, входящий в состав ушедшего из РФ концерна Volkswagen Group, зарегистрировал в России четыре товарных знака. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

По данным Роспатента, Audi в ноябре получила права на знаки Audi, Allroad, Sportback и Vorsprung durch Technik. Компания может продавать автомобили и автозапчасти к ним под данными товарными знаками на территории России.

В июле Audi подавала несколько заявок на регистрацию товарных знаков из Германии, в том числе на логотип с кольцами и одноименное название на кириллице («Ауди»). Дата истечения действия товарного знака в РФ — 18 июля 2035 года.

Volkswagen Group, в которую входит Audi, приостановил свою деятельность в России в конце февраля 2022 года из-за российско-украинского конфликта.