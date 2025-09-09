Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Улица Наговицына в Ижевске может стать пешеходной

В Ижевске предложили закрыть ул. Наговицына для транспорта и превратить ее в пешеходную зону, сообщает Центр территориального развития Удмуртии. Инициатива была выдвинута во время обсуждения благоустройства Арсенального квартала в центре города.

Фото: Google Maps

Эксперты отметили необходимость доработки предложения с учетом интересов автомобилистов. Также обсуждалась идея создания единого пешеходного маршрута между сквером у Вечного огня и сквером Национального музея.

Анастасия Лопатина