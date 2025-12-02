Дело о дропперстве возбудили в отношении 16-летней жительницы Павлова

В отношении 16-летней жительницы Павлова возбудили уголовное дело о дропперстве (ч. 4 ст. 187 УК РФ, неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области 2 декабря 2025 года.

По данным полиции, девочка нашла в мессенджере объявление о подработке и вступила в переписку с предполагаемым работодателем. По его инструкции обвиняемая получала деньги на свой счет и затем переводила их на сторонние реквизиты. Тем самым несовершеннолетняя была вовлечена в схему противоправных финансовых операций мошенников, за каждый перевод она получала процент.

Подростку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как писал «Ъ-Приволжье», в октябре нижегородская полиция направила в суд первое дело о дропперстве. Подсудимым стал 20-летний житель Семенова.

Галина Шамберина