Федеральное казенное предприятие «Ставропольская биофабрика» из Ставрополя признано Ставропольским УФАС нарушившим Федеральный закон о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ведомства.

В январе 2025 года предприятие ввело в свое положение о закупках норму, позволяющую проводить закупки у единственного поставщика на суммы до 10% от балансовой стоимости активов компании. Это разрешение открыло возможность заключать многомиллионные контракты в обход конкурсов и торгов. В частности, «Биофабрика» заключила без проведения конкурентных процедур договор на капитальный ремонт на сумму свыше 170 миллионов рублей. Ранее подобные подрядные работы выбирались через конкурентные процедуры, обеспечивающие равные условия для участников.

Антимонопольный орган указал, что такие действия нарушают основные принципы закупок: равноправие, отсутствие дискриминации и необоснованного ограничения конкуренции. Соответственно, включение в положение о закупках основания для закупок у единственного поставщика без обоснования исключительных обстоятельств признано недопустимым. Ведомство обязало предприятие устранить выявленные нарушения, подчеркнув, что использование неконкурентного способа возможно лишь при исключительных условиях, а не исходя из удобства заказчика. Это решение соответствует правовой позиции Верховного Суда РФ, который неоднократно фиксировал необходимость строгого обоснования выбора закупок у единственного поставщика.

В итоге «Ставропольская биофабрика» получила предписание прекратить практику закупок без торгов на крупные суммы, что угрожало серьезным ограничением конкуренции на региональном рынке и неэффективным расходованием бюджетных средств. Это дело стало очередным примером контроля за соблюдением законодательства о закупках и ограничением злоупотреблений в сфере гособоронзаказов и государственных подрядов, что важно для поддержания конкурентной среды и прозрачности в использовании государственных ресурсов.

Станислав Маслаков