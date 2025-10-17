Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района Казани выделит 18,4 млн руб. на услуги дорожных рабочих и прорабов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Казани на найм дорожных рабочих потратят 18,4 млн рублей

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дорожные рабочие будут заниматься ручной уборкой тротуаров, сбором мусора вдоль дорог и с обочин, очисткой урн и дождевых решеток, обработкой тротуаров противогололедными материалами и удалением наледи. Прорабы будут осуществлять контроль уборочных и ремонтных работ, расстановку бригад, а также обеспечение качества содержания улично-дорожной сети. Работы будут проводиться по 30 апреля 2026 года. Финансирование осуществляется за счет собственных средств предприятия.

МУП «ДРЭУ Кировского района» занимается текущим содержанием и ремонтом дорог, уборкой улиц, озеленением и благоустройством территорий, а также строительством и ремонтом инженерных сооружений.

Ранее сообщалось, что в Казани не хватает водителей и дорожных рабочих.

Анна Кайдалова