ВТБ: в 2025 году россияне заработают на вкладах 9,5 трлн рублей

По итогам 2025 года российские вкладчики заработают более 9,5 трлн руб. процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам, и вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки. Об этом сообщил на инвестфоруме ВТБ (MOEX: VTBR) «Россия зовет!» старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По оценке банка, доход вкладчиков в этом году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сам ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн руб. в качестве процентного дохода. «Сберегательные продукты по-прежнему сохраняют высокую доходность и обеспечивают не только защиту от инфляции, но и приносят стабильный пассивный доход»,— уточнил господин Охорзин.

ВТБ фиксирует рост клиентов со сберегательными вкладами — их число достигло 10 млн человек. Каждый второй вкладчик ВТБ пользуется одновременно и депозитом, и накопительным счетом.

Максимальная ставка по депозитам физлиц в банке — 16% годовых. Участники программы долгосрочных сбережений могут открыть вклад со ставкой 26% годовых.

Ставки по депозитам российских банков после многомесячного снижения стабилизировались, а в октябре даже подросли. Банки, которые летом слишком быстро урезали доходность вкладов, теперь вынуждены возвращать клиентов хотя бы символическим ростом ставок.

Подробности — в материале «Ъ» «Разворот вкладов».