Эрдоган назвал неприемлемыми атаки на черноморские торговые суда

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что создание угроз для безопасности мореходству в исключительной экономической зоне страны неприемлемы. Атаки на торговые суда у берегов Турции свидетельствуют об обострении ситуации, добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

«Война между Россией и Украиной явно начала угрожать безопасности судоходства в Черном море. Нападение на суда в нашей исключительной экономической зоне в пятницу сигнализирует о тревожной эскалации», — заявил господин Эрдоган. «Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения. Мы направляем необходимые предупреждения всем заинтересованным сторонам в отношении подобных инцидентов», — добавил он (цитаты по Reuters).

28 ноября стало известно о пожаре на танкере Kairos и задымлении на танкере Virat (оба ходят под флагом Гамбии) в Черном море. Первое судно следовало в Россию, маршрут второго не раскрывался. За день до этого во внутренних водах Сенегала (Атлантика) предположительно атакам дронов подвергся танкер Mersin — принадлежит турецкой компании, перевозил российскую нефть.