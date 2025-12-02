Хинштейн назвал оперативную обстановку в Курской области «непростой»

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Отвечая на вопрос о том, как дела в приграничном субъекте, господин Хинштейн охарактеризовал ситуацию в нем как «непростую». Это следует из пресс-релиза на сайте Кремля.

Фото: Пресс-служба Кремля

Фото: Пресс-служба Кремля

«Непростая ситуация в регионе, но тем не менее очень надеюсь, что она меняется и меняется к лучшему»,— отметил курский губернатор.

Александр Хинштейн также поблагодарил президента за «беспрецедентный объем поддержки»: «Целый ряд проблем удалось решить уже в текущем году, в том числе в рамках работы нашего координационного совета по проблемам жителей приграничья».

По его словам, куряне продолжают получать жилищные сертификаты и установленные главой государства выплаты в 65 тыс. руб. для тех, кто потерял имущество из-за вторжения ВСУ в августе 2024 года — апреле 2025-го. Также для граждан предусмотрены повторная выдача сертификата в случае разрушения нового жилья и возможность его использования для строительства дома хозспособом. Организована служба социальных риэлторов, работа которых оплачивается за счет государства.

В последний раз Александр Хинштейн сообщал об атаке ВСУ на регион в субботу, 29 ноября. Тогда был поврежден объект энергетики в селе Крупец Рыльского района. Без света остались порядка 600 потребителей. Пострадавших не было.

Алина Морозова