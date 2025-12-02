Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Муниципалитеты Алтайского края получили от турналога 178 млн рублей

В бюджеты муниципалитетов Алтайского края по итогам трех кварталов поступило около 178 млн руб. туристического налога. Данные привело региональное управление Федеральной налоговой службы.

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, более половины этой суммы — 98,7 млн руб. — были направлены в бюджет города-курорта Белокуриха. Еще 23,4 млн руб. получила казна Барнаула, 20,2 млн руб. — Алтайского района.

Турналог действует в 174 муниципалитетах края. Плательщиками являются организации и ИП. Ставка налога в 2025 году составляет 1% от стоимости услуг (в Белокурихе — 0,35%).

Валерий Лавский

Новости компаний Все