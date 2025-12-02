На обслуживание железнодорожных переездов в Отарах выделят 16,4 млн

В Татарстане на содержание и техническое обслуживание железнодорожных переездов, расположенных на улице Поперечно-Отарская в жилом массиве Отары, выделят 16,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы включают обслуживание и ремонт устройств энергетики, систем сигнализации, централизации и блокировки, средств связи и путевых устройств. Также предусмотрена организация круглосуточного дежурства на переездах.

Работы будут проводиться с 1 января по 31 декабря 2026 года. Финансирование будет осуществляться из бюджета муниципального образования Казани.

Заказчиком выступает администрация Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета города.

Анна Кайдалова