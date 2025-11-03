Железнодорожным компаниям Татарстана выделили 311,3 млн рублей субсидий

В этом году в Татарстане организациям железнодорожного транспорта из бюджета республики предоставлены субсидии на 311,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средства направлены на возмещение недополученных доходов из-за государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки, а также на компенсацию льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан.

Финансирование осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана в целях обеспечения доступности железнодорожного транспорта в пригородном сообщении.

