Железнодорожным компаниям Татарстана выделили 311,3 млн рублей субсидий
В этом году в Татарстане организациям железнодорожного транспорта из бюджета республики предоставлены субсидии на 311,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Средства направлены на возмещение недополученных доходов из-за государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки, а также на компенсацию льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан.
Финансирование осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана в целях обеспечения доступности железнодорожного транспорта в пригородном сообщении.