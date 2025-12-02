Хинштейн поблагодарил Путина за «беспрецедентный объем поддержки»

Владимир Путин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Встреча состоялась вечером 1 декабря, сообщила сегодня пресс-служба Кремля.

«Непростая ситуация в регионе, — сказал господин Хинштейн. — Но тем не менее очень надеюсь, что она меняется и меняется к лучшему».

Глава региона отметил, что «беспрецедентный объем поддержки, который сегодня получает Курская область», стал результатом «помощи и вмешательства» президента. Губернатор сообщил, что задача сделать власть прозрачной реализуется: «Ввели обязанность ... всех должностных лиц вести страницы в социальных сетях». Также жители региона продолжают получать сертификаты на новое жилье взамен разрушенного. Продолжается разминирование: «92 населенных пункта разминировано, очищено от взрывоопасных предметов».

Отдельно господин Хинштейн попросил поддержки в создании в регионе свободной экономической зоны. Он пояснил, что «очень важно ... не только восстановить то, что было разрушено врагом, очень важно обеспечить условия для социально-экономического развития».

В предыдущий раз Владимир Путин встречался с Александром Хинштейном в мае — во время поездки в Курскую область.