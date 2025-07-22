Согласно прогнозам, вторую ветку казанского метрополитена планируют открыть в 2028 году. Об этом рассказал замглавы Минстроя Татарстана Ильшат Гимаев в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вторую ветку метро Казани планируют открыть в 2028 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Вторую ветку метро Казани планируют открыть в 2028 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Господин Гимаев заявил, что с текущими темпами строительства и финансированием вторую ветку метрополитена планируют открыть в 2028 году. Если же финансирование на проект будет увеличено, то участок могут открыть раньше прогноза.

Ранее стало известно, что на строительство первого участка второй линии метро Казани уже выделили более 17,3 млрд руб.

Диана Соловьёва