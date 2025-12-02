«Деньги в Европе есть»

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости участия Европы в обсуждении мирного плана Дональда Трампа. В первую очередь это касается такой темы, как гарантии безопасности для Украины. Тем временем МИД Бельгии призвал партнеров по ЕС отказаться от идеи экспроприации замороженных российских активов. Как известно, 2 декабря в Кремле состоится встреча президента России Владимира Путина с американскими представителями. В центре внимания — указанный мирный план. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что надежд на прорыв по-прежнему немного.

Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что коалиция желающих завершила работу над гарантиями безопасности для Украины. Позже президент Франции пояснил, что речь идет не об окончательном документе. Как он выразился, они спланировали, какими должны быть эти самые гарантии. Все это нужно еще как минимум согласовать с Дональдом Трампом. Тем не менее там есть пункт под называнием «силы обеспечения безопасности». Они могут быть развернуты вдали от линии фронта, к примеру, в Киеве и Одессе, но только после того, как наступит мир.

Как выразился Макрон, «там будут британские, французские, турецкие солдаты». В каком количестве и как именно они намерены обеспечивать безопасность, на сегодня не совсем понятно. Судя по всему, речь в первую очередь идет об укреплении украинской армии. Также могут быть созданы воздушные силы, чтобы прикрывать небо. Базироваться они, скорее всего, будут вне Украины. Россия, как известно, выступает категорически против размещения каких-либо иностранных войск. Не предусматривает это и мирный план Трампа. Гарантии безопасности по Вашингтону — это что-то вроде пятой статьи устава НАТО, но без членства в альянсе.

Собственно, Зеленский сообщил о том, что указанный выше план Трампа в результате последних переговоров, что длились шесть с половиной часов, для Украины стал лучше. Однако самый сложный — это территориальный вопрос. СМИ уже пишут, что прогресса по этому поводу нет. А если так, то перспективы мирного решения выглядят туманно. К тому же по второму проблемному направлению под называнием «гарантии безопасности» так же, как мы видим, все размыто и непонятно.

Еще нужно сказать пару слов о третьей проблемной точке — судьбе замороженных российских активов. Решения по ним как не было, так и нет. Бельгия выдвигает, по сути, невыполнимые условия. В подробности уже нет смысла в очередной раз вникать. Однако дело в том, что проблема намного шире. По большому счету речь уже идет не об активах, а о том, где брать средства на дальнейшее финансирование Украины. Это может превратиться в большую проблему. Хотя деньги в Европе есть. Можно, например, сократить климатические и другие подобные программы, расходы на толерантность и укрепление демократии в других странах.

Но не будем отклоняться от заданной темы. Судя по всему, участники процесса со стороны Запада надеются убедить Россию смягчить позицию, пойти на компромисс. Иной вариант просто не просматривается, учитывая все вышесказанное. Какой может быть ответ? От прогнозов по традиции воздержимся, ибо ждать осталось недолго. Европа хочет быть за столом переговоров, но ее пока не зовут.

Дмитрий Дризе