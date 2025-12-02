«Сквер Учителя» в Казани обойдется в 224,1 млн рублей

На благоустройство «Сквера Учителя» на набережной Казани выделят 224,1 млн руб., следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Планируется, что общественное пространство расположится на 0,72 га между детским парком и экстрим-парком «УРАМ».

В рамках закупки еще 18,95 млн руб. заложено на строительство пешеходного гидродинамического и светодинамического фонтана на улице Советской в селе Пестрецы и 41,45 млн руб. — на реализацию второй очереди проекта туристического кода в Болгаре (благоустройство и озеленение).

Суммарно на обустройство трех пространств выделят 284,5 млн руб., финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Заказчиком работ выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Планируется, что работы завершат до 15 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на благоустройство Болгара направят 143,5 млн руб.

Анна Кайдалова